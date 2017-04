MACKY SALL : « La lutte pour la bonne gouvernance doit être une œuvre continue »

Le Chef de l’Etat Macky Sall, à l’occasion d’une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa, a soutenu que la lutte pour la bonne gouvernance doit être une œuvre continue afin d’atteindre le niveau maximal.

Le président Macky Sall plaide pour la bonne gouvernance qui est, entre autres, un défi à relever. Sous ce registre, à l’occasion d’une conférence de presse avec son homologue portugais Marcelo Rebel de Sousa, venu au Sénégal dans le cadre d’une visite officielle, le Chef de l’Etat de rappeler que la lutte pour la bonne gouvernance doit être une « œuvre continue ». Ainsi, pour la pérennisation de cette bonne cause, il soutient que celle-ci est un exercice qui doit s’améliorer.

Néanmoins, conscient des défis, le président de dire : « On ne peut pas dire que nous avons atteint le niveau maximal (en matière de bonne gouvernance). La lutte pour la bonne gouvernance est une lutte continue (…), nous sommes engagés dans cette voie difficile, qui avance très bien ». Quid de la transparence, Macky Sall a indiqué que depuis 2012, les salaires sont plafonnés à 5 millions, une instruction valable pour toutes les institutions et les directeurs des institutions publiques ». « Nous n’avons pas de problèmes de transparence » se réjouit-il. Avant d’ajouter que les politiques lancées depuis 2012, visant à renforcer le code d’intégrité des agents de l’administration et du secteur public sont mis en exergues.

Safiyatou DIOUF