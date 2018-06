Macky Sall: «Il n’y a pas de malédiction du pétrole qui tienne »

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé hier la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz. Cette rencontre a réuni, entre autres, des chefs religieux et coutumiers, des acteurs de la société civile.

«Je voudrais qu’on évite le terme malédiction. Il n’y a pas de malédiction du pétrole qui tienne. Il y a de la malédiction pour ceux qui n’ont pas pu faire un bon usage des ressources que la nature leur a donné. Il faut donc éviter de tomber dans cela », a déclaré Macky Sall hier à Diamniadio. Il répondait aux préoccupations de certains intervenants. C’est lors la de concertation nationale sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, que l’opposition majoritaire a boycotté. Selon lui, il existe des pays qui sont des modèles de réussite et de gestion de leurs ressources. Ce qui a poussé le Président de la République à s’interroger : Pourquoi nous devons être dans le registre de la malédiction et non pas de la bénédiction ? « Si nous continuons cette discussion nationale et renforçons la transparence dans la gestion, ces ressources suffiront pour le développement réel du pays, au bénéfice des populations », a-t-il soutenu. Et d’ajouter : « Il ne peut pas avoir de malédiction. Nous devrons prévenir les risques. Vous avez raison, il y a des risques parce qu’il y a des ressources pétrolières, gazières, minières ou autres. Cela crée une convoitise car des pays voudront semer la confusion entre les nationaux, parfois même financer une rébellion ». Sur ce, le Chef de l’Etat a fait savoir qu’il faut faire confiance au peuple sénégalais qui est mature et qui sait ce qu’il veut et faire la différence.

Garantir une gestion prudente, sereine, inclusive et durable des ressources pétrolières et gazières

Mais ce sont des risques auxquels il faut faire face. « Je pense que chaque fois que nous devrons mettre en avant les intérêts supérieurs du pays à travers cette concertation, l’amélioration du cadre qui encadre ses activités. Le Sénégal est aujourd’hui dans un espace secoué », a-t-il souligné. Et de poursuivre : «Nous devons rester optimistes dans cette perceptive puisque nous avons posé le débat qu’il faut au temps qu’il faut ». A l’en croire, on n’a pas attendu d’être dans des scandales pétroliers pour commencer à réfléchir à ce qu’il faut faire. De ce fait, souligne-t-il : « Nous allons anticiper et nous sommes en train de modifier le code pétrolier pour le rendre plus conforme aux intérêts nationaux ».

Revenant cette concertation, Macky Sall est d’avis que cette journée marque une étape importante dans le processus d’exploitation des hydrocarbures du Sénégal. Elle s’inscrit dans son ambition renouvelée de garantir une gestion prudente, sereine, inclusive et durable de « nos » ressources pétrolières et gazières et d’en maîtriser les énormes enjeux géostratégiques qui sont d’ordre sécuritaire, socio-économique et écologique. « Voilà pourquoi j’ai souhaité engager avec toutes les forces vives de la nation, une réflexion prospective sur l’utilisation futures des revenus du pétrole et du gaz, même si les premiers barils ne seront produits que vers 2021 et 2022 », a-t-il expliqué.

