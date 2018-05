Macky Sall offre 10 millions à la famille de Fallou Sène

Suite au décès de l’étudiant tué à Saint-Louis, le président de la République du Sénégal Macky Sall, a envoyé une forte délégation à savoir Madame Aminata Tall Présidente du conseil économique social et environnemental, le ministre d’État Mor Ngom, le ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong etc, pour présenter les condoléances de la Nation à la famille de Fallou Sène. Il a ainsi offert 10 millions de franc CFA, plus 2 billets pour le pèlerinage à la Mecque. Il a aussi promis d’embaucher des membres de la famille dans la fonction publique. Il s’est engagé à prendre en charge le fils de feu Fallou Sène pour une durée de 18 ans. Selon Aminata Tall à la tête de la délégation gouvernementale, le président de la République a pris en charge l’orphelin, le fils du défunt qui s’appelle Cheikh Sène. « Aujourd’hui, il l’a pris comme pupille de la nation. C’est la première décision qu’il nous a demandé de transmettre. Il a donné deux billets à la Mecque pour aller prier pour le repos de son âme. Et, il a contribué pour une certaine somme pour la prise en charge des hôtes, voisins et amis qui viennent marquer leur solidarité, pour que cela ne soit pas une lourde charge. »