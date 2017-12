Macky Sall réaffirme la volonté du gouvernement d’éradiquer « au plus vite » le vol de bétail

Le chef de l’Etat, Macky Sall a réaffirmé, samedi à Kolda, la volonté du gouvernement d’éradiquer au plus vite le phénomène du vol de bétail, à l’occasion de la 4e édition de la Journée de l’élevage axée sur le thème : « Quelles stratégies pour l’éradication du vol de bétail et une stabilité économique et sociale renforcée ».