Macky se couche à 3 h du matin…

Le président Macky Sall n’est pas ébranlé par les attaques de l’opposition contre sa personne. « Je les comprends. Beaucoup de personnes sont dans l’opposition parce qu’ils avaient des privilèges qu’ils ont perdus. Ils ne sont préoccupés que par l’intérêt du Sénégal, mais par des intérêts personnels», déclare le chef de l’Etat dans des propos rapportés par Libération. Macky, serein face aux agissements de l’opposition, est presque sûr de rempiler pour un second mandat. «La victoire est à notre portée. Il suffit juste de s’organiser et de cheminer ensemble. Nous avons la majorité et ce n’est pas la première fois que nous participons à une élection», fait-il remarquer. Avant d’ajouter : « Ce qui m’intéresse, c’est le Sénégal. Depuis que je suis président de la République, je ne me couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin parce que mon souci, c’est le Sénégal et les Sénégalais. C’est un sacrifice mais un sacrifice pour notre pays ». Macky Sall recevait la coalition pour l’Emergence dirigée par Me Ousmane Sèye.