Macky solde ses comptes avec Abdoul Mbaye

Le Président Macky Sall ne lâche pas toujours l’affaire après les révélations de BBC à propos de l’affaire Pétro-Tim. Il solde ses comptes avec ses détracteurs.

“Dans cette affaire, l’Etat n’a rien à se reprocher et c’est désolant de voir une opposition radicale se livrer à de fausses déclarations. Tous les chiffres qu’on annonce sont faux”, a-t-il déclaré, rapporté par Libération.

Dans la foulée, Macky explique pourquoi il a signé le décret. «Wade, Karim et Souleymane Ndéné avaient signé le contrat de recherche et de partage de production avec Petrotim, au nom de la République du Sénégal, le 17 janvier 2012. Quand je suis arrivé, j’ai signé le décret d’approbation, car c’était soit cela, soit déclencher des contentieux parce que le contrat était déjà signé. »

Il s’attaque à son ex- premier ministre. « Abdoul Mbaye lui-même a préparé, avec les services de la Primature, le décret d’approbation que j’ai signé. Mais, je remarque que, dans certains cas, il devient subitement amnésique. »

Et, Macky Sall de poursuivre : «on a accusé L’Etat et l’Etat a pris ses responsabilités en saisissant la Justice. Tout le monde sera entendu sans exception et ceux qui disent détenir des preuves aussi les remettront à la justice».

Il s’exprimait lors de sa rencontre du 8 juin dernier avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).