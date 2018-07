Macky veut bâtir une véritable économie du Pétrole et du Gaz 

Macky Sall prend très au sérieux la gestion des ressources naturelles. En Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de bâtir une véritable « Economie du Pétrole et du Gaz ». Pour ce faire, le président Sall veut élaborer, en relation avec le secteur privé national, une doctrine efficiente d’encadrement et de développement du contenu local. Rappelant le prix qu’il attache à la prise en charge prioritaire des questions environnementales et des problématiques liées à la gestion des gens de mer et des ressources halieutiques, le Président de la République invite le Gouvernement à finaliser, avant fin septembre, l’élaboration des projets relatifs au Code pétrolier, à la loi d’orientation sur la répartition des revenus du Pétrole et du Gaz, et à la loi d’encadrement et de développement du contenu local. Concernant la territorialisation des politiques publiques pour intensifier le développement territorial équitable et durable, le Chef de l’Etat annonce la tenue, sous sa présidence, de la première Conférence nationale sur l’Aménagement et l’attractivité du Territoire le 09 juillet 2018. Le cheptel décimé par les pluies de mercredi dernier, Le Chef de l’Etat se rend ce jeudi à Koungheul, l’un des quatre départements de la région de Kaffrine. Macky va y rencontrer les éleveurs victimes des dernières intempéries. Ainsi, le Président de la République demande au Gouvernement d’évaluer les pertes constatées et de mettre en œuvre, sans délai, les mécanismes préventifs d’assurances et de mobilisation de secours appropriés dans le cadre global d’un Plan national de sauvegarde et de développement du cheptel national.

BA