Macron –Tanor, Niasse, Djibo et Macky

La France réussit le rajeunissement de son personnel politique. Au Sénégal, ce sont des personnes qui entrent dans le 4ème âge qui occupent encore le champ politique et les Institutions. Les Socialistes de l’ère senghorienne sont toujours là, toujours inassouvies, friands de Pouvoir, d’Avoir et de protocole d’Etat. Macky Sall est au Pouvoir, mais c’est la PDS et le PS qui ont repris le Pouvoir en passant par la porte dérobée de Benno Bokk Yakaar, Yakaaru Ngur ! C’est simplement parce que le jeu politique au Sénégal est une affaire de personne et non de conviction et d’intérêt national. En France, ce n’est pas le cas. Seules les idées et les visions comptent.

Macron qui vient d’être élu Président de la République française est né en 1977 et Marine Le Pen qui lui disputait l’élection est née en 1968. Ces deux personnalités politiques pétries d’idées et de visions, dussent-elles être contradictoires, sont nées bien après Macky, bien après les Indépendances, argument démagogue servi pour le chanter. Etre jeune et porteur d’idées novatrices en opérant une véritable rupture est mieux qu’être né après les Indépendances et assurer une pire continuité avec adoubement de transhumants, instrumentalisation de la Justice et protection subtile de prédateurs épinglés.

En 1970, Niasse était Directeur de Cabinet de Senghor. Macky n’avait que 9 ans et Macron n’était pas né. Quand Tanor devenait collaborateur de Senghor, en 1976, Macky n’avait que 15 ans et Macron n’était pas né. Macky avait juste 20 ans et Macron n’avait que 3 ans quand Djibo Ka devenait Ministre de Diouf. Faut-il en rire ou s’en enrager ? Cet Emmanuel Macron, jeune, cohérent et constant, est différent de ces gérontes socialistes pour qui le Pouvoir et le Protocole d’Etat sont des fins en soi ! Ces antiques du jeu politique défendent aujourd’hui l’indéfendable et se taisent devant les forfaitures sur lesquelles ils gardent un silence complice, juste pour conserver une sinécure. L’élection de Macron devrait faire réfléchir ces vieux et la classe politique sénégalaise.

Domou rewmi