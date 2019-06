Madagascar: Une bousculade fait 15 morts et 80 blessés

Une bousculade s’est produite ce mercredi 26 juin devant le stade de Mahamasina, à Antananarivo, alors que le président malgache venait d’achever son discours à l’occasion de la fête nationale. Le bilan est très lourd: 15 morts et 80 blessés. Selon les premiers témoignages cités par les médias locaux, l’accident se serait produit en fin d’après-midi devant le stade de Mahamasina, où plusieurs milliers de personnes se pressaient pour assister à un concert à la suite du traditionnel défilé militaire organisé à l’occasion de la Fête nationale.En septembre 2018, une bousculade mortelle avait déjà fait un mort et une trentaine de blessés dans des circonstances similaires à l’entrée de ce même stade, à l’occasion d’un match de football entre Madagascar et le Sénégal.