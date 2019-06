Madagascar termine en tête du groupe B !

Sacré exploit réalisé par Madagascar ! Pour sa première participation à la CAN, la formation insulaire est parvenue à terminer en tête du groupe B avec 7 points après sa victoire sur le Nigéria (2-0), ce dimanche, grâce à des réalisations de Nomenjanahary (13e) et d’Andriamanitsinoro (52e).

Un succès qui permet aux Barea de se qualifier pour les 8es de finale, lors desquels ils affronteront le 3e du groupe A, C ou D, dimanche prochain à Alexandrie. Les Super Eagles, 2es, défieront le 2e du groupe F, la veille, dans la même ville.

Dans l’autre match de la poule, la Guinée est arrivée à bout du Burundi (2-0) avec notamment un doublé de l’ancien Lyonnais Yattara (25e, 52e). Troisième avec 4 unités, le Syli national devra patienter pour savoir s’il fera partie des quatre meilleurs 3es qui disputeront le prochain tour. Les Burundais, réduits à dix après l’expulsion dès la 12e minute de Nduwarugira, sont éliminés avec trois défaites en autant de rencontres.