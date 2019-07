Madagascar verra les quarts

Arrivé en tête de sa poule, devant le Nigeria notamment, Madagascar n’a pas raté son rendez-vous avec les huitièmes de finale de la CAN, dimanche, pour sa première participation à la compétition. A Alexandrie, les joueurs de Nicolas Dupuis ont toutefois dû attendre la traditionnelle séance des tirs au but pour se défaire de la RD Congo (2-2, tab: 4-2). Avant ce moment fatidique, Ibrahim Samuel Amada (9e) et Faneva Ima Andriatsima (77e) avaient marqué pour les Malgaches, Cédric Bakambu (21e) et Chancel Mbemba (90e) leur ayant à chaque fois répondu. En quarts de finale, Madagascar défiera le Ghana ou la Tunisie, lesquels s’affrontent lundi à partir de 21 heures (heure française).