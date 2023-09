Madiambal Diagne: “Si Ousmane Sonko était quelqu’un de puissant, de fort,..”

Madiambal Diagne, s’est exprimé sur la récente détention d’Ousmane Sonko, leader de l’ancien parti Pastef et maire de Ziguinchor, en soutenant qu’elle avait eu un effet apaisant sur le climat politique et social au Sénégal.

Lors d’une conversation avec le journaliste Babacar Fall ce dimanche, Diagne a partagé ses observations sur l’impact de cette arrestation sur la stabilité nationale.

Selon le journaliste, l’arrestation de Sonko a permis à la vie quotidienne de revenir à la normale au Sénégal. « Depuis son incarcération, il y a une sorte de sérénité qui s’est installée dans le pays. Si Sonko avait eu le pouvoir et l’influence pour réellement changer le cours de l’histoire sénégalaise, nous assisterions probablement à une période de troubles et d’instabilité, conformément à ses propres déclarations », a-t-il déclaré.

Madiambal Diagne a également évoqué les troubles passés, imputant directement à Sonko des incitations à l’insurrection et à la désobéissance civile qui auraient entraîné des décès. « Lorsque Sonko était en liberté, il encourageait ouvertement des mouvements de protestation et d’agitation, créant une atmosphère de tension et de chaos. Ce n’est plus le cas maintenant qu’il est derrière les barreaux, et la vie a repris son cours habituel », a ajouté Diagne.

Tout en reconnaissant que la prison n’est souhaitable pour personne, Madiambal Diagne souligne que les charges qui pèsent sur Ousmane Sonko sont d’une gravité telle qu’elles justifient une détention provisoire. « Sonko est accusé d’actes extrêmement sérieux pour un Républicain, ce qui, à mon avis, valide sa détention pendant que l’enquête suit son cours », a-t-il conclu.