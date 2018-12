Madické: « Le 2e tour est inévitable… »

L’élection présidentielle du 24 février prochain se gagnera au second tour. C’est ce qu’a prédit, hier, Me Madické Niang qui recevait les adhésions à sa coalition des nommés Ibou Yagou Ndiaye, L2M, « Liggeey meun sa bopp moome sa bopp », et le professeur Hamidou Dathe, du parti Credi (Cadre de Réflexion pour un Développement intégral).

Me Madické Niang, candidat à la prochaine présidentielle, a indiqué, hier, que le deuxième tour est inévitable. C’est la raison pour laquelle il a demandé aux différents candidats de l’opposition de se réunir car cette multiplicité profite au régime en place. « Il faut qu’on se retrouve pour une coalition forte afin de gagner Macky Sall. Le régime en place sait que le second tour est inévitable, c’est pourquoi ils veulent nous berner avec ces 2 millions de parrains. Nous ne laisserons pas le régime en place frauder », a-t-il dit, hier, lors des ralliements du professeur Hamidou Dathe et l’ambassadeur Ibou Yagou Ndiaye à sa coalition. Par ailleurs, Madické Niang a annoncé que c’est le 1er janvier prochain qu’il compte faire face aux Sénégalais pour décliner son programme. « Nous avons un projet de société qui va sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Nous allons gouverner avec des valeurs. La justice sera indépendante. Pour le travail, nous sommes contre l’assistanat. Rien n’est plus beau que d’exercer un métier qu’on aime et de gagner sa vie à la sueur de son front. Nous sommes dans un débat d’idées. Nous ferons de telle sorte que les valeurs soient dans tout ce que nous faisons », a-t-il encore dit. Revenant sur la cérémonie d’hier, il a soutenu que c’est avec plaisir qu’il a accueilli ses deux frères avec qui il a cultivé des liens très forts. « Nous avons plus d’une dizaine de candidats déclarés qui ont renoncé à leurs candidatures par patriotisme pour me soutenir, sans condition. Il y a Ndella Madior, Ndèye Selbé Diouf, Habib Sy, Serigne Modou Bousso Dieng, entre autres autorités. J’ai obtenu de nombreux parrains et aujourd’hui, des personnalités ont décidé de renoncer à leurs candidatures pour venir nous soutenir. L’ambassadeur est venu avec un programme déjà ficelé pour le Sénégal. Heureusement que nous sommes en train décrire notre programme et nous allons l’intégrer », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « pour le professeur, il fait partie de l’élite de ce pays. Il aurait pu dire que je suis en train de servir mon pays dans le domaine des maths. Il a décidé de ne pas s’arrêter là. Il a décidé de créer un parti et aujourd’hui, il a décidé de me rejoindre. Vous remarquerez que notre coalition est de plus en plus forte. Aujourd’hui, le Sénégal se gagnera avec une équipe. Je ne suis qu’un capitaine d’équipe et derrière moi, il y a des hommes et des femmes de valeur ».

Il faut dire Ibou Yagou Ndiaye, L2M, liggey meun sa bopp moome sa bopp et le professeur Hamidou Dathe du parti Credi ont montré leur satisfaction et leurs engagements à travailler aux côtés de Me Madické Niang pour apporter les changements dont notre pays a besoin.

Cheikh Moussa SARR