Madické: « Je serai Président au 2nd tour » »

Le candidat de la coalition Madické 2019 a entamé sa deuxième journée de la campagne électorale par une caravane. Madické a quitté Touba pour Darou Mousty. Ensuite, il s’est rendu à Mbacké Kadior pour effectuer une Ziarra à Serigne Moustapha Cheikh Maty Lèye.

« Je serai Président de la République du Sénégal au second tour, Incha Allah », a déclaré Madické Niang. Il s’exprimait à l’issue d’une Ziarra à Mbacké Kadior. A l’en croire, après le grand succès de Mbacké, il va encore enregistrer d’autres succès et tout cela le rend confiant. Se prononçant sur sa relation avec Maitre Abdoulaye Wade, il a répondu qu’il a fait ce qu’il avait à faire. Sur ce, il a soutenu qu’il a démontré que sa candidature était alternative et qu’elle n’est nullement téléguidée par Macky Sall. « Je disais à un ami mouride, aujourd’hui venir devant le Khalife général pour demander sa bénédiction pour lui dire que je veux être candidat, il faut prier pour moi alors que je travaille pour Macky Sall, c’est trahir la communauté mouride. Je ne peux pas verser dans une telle habitude », a expliqué le candidat de la coalition Madické 2019. Concernant les membres de la coalition, il a fait savoir que c’est difficile de le dire parce qu’hier (Dimanche), il a rencontré un grand parti. « Nous avons discuté et j’aurai la réponse mercredi. Mais entre temps, beaucoup de membres important d’autres partis, des candidats des partis recalés, des membres du PDS et même du comité directeur m’ont rejoint. Ma coalition grossit de jour en jour », a-t-il dit. Et d’ajouter que le plus important est qu’il ne s’adresse pas à des dirigeants car ils ont leur opinion, mais les militants ne sont pas leur propriété. Ce sont les Sénégalais qui vont choisir librement. « Vous avez vu l’affluence qui se fait chaque fois autour de ma personne ? C’est pourquoi, après le grand succès de Mbacké, je vais encore enregistrer d’autres succès et tout cela me rend confiant ». Revenant sur cette journée marquée par une Ziarra, il a laissé entendre qu’il ne pouvait déroger à cette règle qu’il a toujours observée, c’est-à-dire de venir passer des moments de communion avec la famille de Serigne Bara avec qui il est très lié. A l’en croire, cette fois-ci, il y a un aspect particulier car il a été invité par d’importants membres de la famille. Ils lui ont demandé de faire le sacrifice de laisser un peu de côté la campagne et de venir passer quelques moments de prières avec eux parce qu’ils voudraient prier pour sa réussite. « Je suis venu doublement à Mbacké Kadior : premièrement pour sacrifier à une tradition, celle que j’observe chaque année et, deuxièmement, venir auprès de ces illustres membres de la famille de Serigne Bara pour recueillir leurs prières, mais surtout leurs engagements de me soutenir », a-t-il conclu.

Zachari BADJI (Envoyé Spécial)