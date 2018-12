Madické tend la main à l’opposition et tire sur Macky

Maître Madické Niang était ce week-end l’hôte des populations du département de Linguère. Le candidat de la coalition Madické 2019 n’a pas raté Macky et son régime. « Le président Macky Sall a détruit le pays et cultivé de mauvais comportements dans la société», a martelé Madické Niang.

Maître Madické Niang était ce week-end l’hôte des populations du département de Linguère. A Dahra Djoloff qui constitue la première étape de sa tournée politique, le centre socio-culturel de la localité était trop petit pour contenir les militants et sympathisants venus nombreux des localités du département. Parlant de son choix d’accorder les mêmes violons avec Madické Niang, Habib Sy dira que c’est parce que ce dernier est quelqu’un qui rassure tout le monde. Mieux, l’ancien ministre d’état sous le Pape du Sopi liste des villes qui sont derrière Maître Madické Niang, entre autres Touba, Tivaouane, Ndiassane, Kaolack. Et d’ajouter que même les Chrétiens, les Wolofs, les Peuls, les Maures sont aujourd’hui avec le patron de Tanef bi dal xel. Monsieur Sy poursuit en déclarant que Madické Niang est l’homme qu’il faut pour conduire le Sénégal vers un développement durable. Selon toujours Habib Sy, le Sénégal est menacé à cause du problème du pétrole et du gaz qui sont en vue, le terrorisme, l’intégrisme religieux sont en ce moment une réelle menace pour le peuple. A en croire l’ex maire de Linguère, Madické Niang est quelqu’un qui connaît mieux que quiconque Abdoulaye Wade, donc il est son fils spirituel, son seul héritier.

Prenant la parole, Maître Madické Niang soutient avoir un réel plaisir dans le Djoloff qui marque sa première sortie politique au plan national, et cela dû à la forte mobilisation des Djoloff-Djoloff qui sont sortis l’accueillir. Se référant au parrainage, le leader de Tanef bi dal xel fait savoir qu’en 45 jours, il a enregistré plus de 400 mille signatures dont 156 mille issus des localités de Touba et Diourbel. Dans son discours, il dit tendre tend la main à toute l’opposition pour ainsi dresser un programme minimum pour gouverner ensemble le pays. D’après lui, Macky Sall a détruit le Sénégal en y cultivant de mauvais comportements, la force sur le vécu quotidien des Sénégalais. Auparavant, il y avait le « Jom » le « Kersa », mais aujourd’hui, avec Macky Sall, tout cela est devenu des repères perdus dans notre société, nous dit Madické Niang.

Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour Macky Sall : ministre, premier Ministre, président de l’Assemblée nationale, mais tout ça Macky Sall l’a oublié. Qu’est-ce qu’a fait Abdou Diouf pour Macky Sall, s’interroge l’avocat. Rien. Et Macky Sall considère mieux Abdou Diouf qu’Abdoulaye Wade, dixit Madické Niang.

Après Dahra, Madické Niang et sa délégation ont fait cap sur Linguère où ils ont été également reçus par des militants qui se sont déplacés massivement. Comme à Dahra, Madické Niang exhorte le camp de l’opposition à se donner la main pour mettre en ballotage l’actuel locataire du palais présidentiel dès le premier tour de la présidentielle de février 2019.

Samba Khary Ndiaye