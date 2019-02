Madické: « Ce que Wade m’a dit après sa défaite en 2012 »

Le candidat de la coalition Madické 2019 est à Brescia (Italie) où il a rencontré les Sénégalais de la diaspora. Ce, pour discuter avec eux de son projet de société intitulé « Jam ak Khéweul. Madické Niang leur a fait une confidence: « Abdoulaye Wade, après sa défaite à l’élection présidentielle en 2012, nous nous sommes rendus ensemble à la Mecque et c’est là-bas qu’il m’avait dit que je suis le seul qui pourrais être Président de la République parmi tous ceux qui sont derrière lui. »

Il ajoute: « Je suis un homme de parole et si je ne compte pas respecter mes engagements, je souhaite ne pas accéder au pouvoir. Beaucoup croient que je suis derrière Macky Sall, mais ils ne savent pas que « khadiouma thi guinaw Macky, thi guinaw Abdoulaye Wade rek la khadione ». Et ma réponse à Abdoulaye Wade et à tous ceux que Macky Sall a causé du tort, c’est que quand je serai élu, je servirai mon pays et non pas me servir du Sénégal. »