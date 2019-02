Madické zappe définitivement Wade

Me Madické Niang est arrivé à Kédougou ce jeudi. Il a partagé avec ses partisans son programme «Jam ak Xeweul». Dans cette localité, l’ancien ministre de la Justice a aussi enregistré des nouveaux arrivants puisque des militants de la Ld Debout et du parti démocratique sénégalais (Pds) ont rejoint son parti. Et à propos de la venue de Me Wade, Me Madické Niang a décidé de ne plus s’exprimer sur la question : «Je ne vais plus répondre aux questions concernant Me Abdoulaye Wade. Je n’aimerais pas que l’on me parle tout le temps de Wade. Je ne parlerai donc plus d’Abdoulaye Wade. Je voudrais que les Sénégalais m’entendent. J’ai dit tout ce que j’avais à dire sur Me Wade. Je ne commenterais plus sur ses décisions. Je suis arrivé à un niveau où je ne m’adresserais seulement qu’aux Sénégalais.»