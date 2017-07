Madonna larguée par Tupac : la lettre de rupture dévoilée

Souvenez-vous, il y a quelques années, la rumeur courait au sujet d’une supposée idylle entre Madonna et Tupac en 1994. La pop-star avait tardé à confirmer les bruits de couloir. C’est lors de la sortie de son album Rebel Heart en 2015 que Madonna avait confirmé avoir bel et bien été en couple quelques mois avec le rappeur Tupac en évoquant son interview très mouvementée avec David Letterman. « J’étais fâchée contre lui quand j’ai dit toutes ces vulgarités. J’étais d’une humeur très bizarre ce jour-là. Je sortais avec Tupac Shakur et il m’a agacée. Quand je suis allée dans l’émission, je me sentais très gangsta » révélait-elle au sujet de sa brève histoire d’amour avec le rappeur.

Deux ans après, la lettre de rupture envoyée par Tupac à Madonna a été dévoilée et sera prochainement mise aux enchères. Le courrier publié par TMZ date de 1995. Le rappeur se trouvait en prison pour agression sexuelle. « Je voudrais m’excuser. Parce que je n’ai pas été le petit ami idéal. Je n’ai pas été celui que je suis capable d’être habituellement » peut-on lire. Tupac a toujours eu peur du qu’en-dira-t-on en raison de leurs différences notamment de leurs couleurs de peau différentes. « Pour toi, le fait de fréquenter un homme de couleur ne met pas ta carrière en danger. Cela te donne l’image d’une personne ouverte et excitante. Alors que pour moi, en revanche, j’ai l’impression de décevoir la moitié de ceux qui comptent pour moi en te fréquentant.

