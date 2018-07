Mael Thiam: « Le premier qui brûlera le Sénégal sera le premier calciné »

L’administrateur de l’alliance pour la République (Apr) et responsable politique de ce même parti à Pikine, a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, Maël Thiam est revenu sur plusieurs questions d’actualité, notamment la visite du Président chinois au Sénégal, le parti Apr, les affaires Karim et Khalifa. Morceaux choisis.

Visite du Président Sall dans la banlieue

Je crois que le chef de l’Etat nous a habitués à la proximité depuis son accession au pouvoir. Il s’y ajoute qu’il y a l’arrivée du Président Xi Jinping de la Chine, pays qui accompagne le Sénégal dans le cadre de sa politique de rattrapage au niveau des infrastructures, mais également facilite les conditions d’accès aux ressources pour beaucoup de pays africains. Ce qui l’a amené aujourd’hui au 2e rang en termes de coopération bilatérale avec le Sénégal. Dans le même sillage, le Président Sall était à Pikine. Vous savez que le Président de la République a un coefficient de sympathie qui est resté constant depuis son accession au pouvoir. Il est vrai que des élections ont eu lieu entre temps, mais il faut savoir que ce que l’homme peut incarner comme leadership, est de loin différent dans le cadre d’élections locales par exemple ou dans le cadre d’élections législatives. Vous savez que le Président a démarré son parcours après son départ du Pds. Il a démarré à Pikine, donc il est normal qu’il se rende à Pikine, surtout avec l’arrivée du Président chinois qui a inauguré ce bijou (l’arène national : ndlr) pour nos amis, les lutteurs.

Les remous au sein du parti

A partir du moment où on est une organisation humaine composée de plusieurs types de personnalités, il est parfois prévisible qu’il y ait des contradictions pouvant aller à des niveaux inacceptables. Je condamne toute violence, d’où qu’elle vienne. Que ce soit dans notre parti ou dans un autre. Le Sénégal est un pays de paix, on peut, dans les dialogues ou dans les échanges, arriver à trouver des points de convergence plutôt que de déployer son énergie encore une fois à offrir aux Sénégalais un théâtre différent de celui-là qui est conforme à la vision du Président de la République et à son leadership, tant au niveau national qu’international.

Réunion entre les membres de Benno Bokk Yaakar (BBY)

Vous savez que le Président de la République est habitué à battre les records. Pour la première fois au Sénégal, une coalition de parti a eu autant de vie. Je crois que c’est très important et ceci est facilité clairement par la vision du Président de la République, mais également par l’adhésion parfaite des partenaires de BBY, tous mus par les intérêts supérieurs de notre cher Sénégal. Il est normal qu’à l’approche d’élections, il est normal que la coalition échange en son sein dans la perspective trouver les voies les plus appropriées pour faire triompher son candidat. Pour avoir les électeurs, ce n’est seulement en restant au niveau de Dakar, en envahissant les médias, dénudés de programme encore moins de vision pour régler les multiples difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontées et auxquelles le Président Sall lui a apporté des solutions qui sont visibles, tangibles. Donc, vous comprendrez aisément que notre stratégie, c’est de montrer que les Sénégalais ont eu raison d’élire le Président de la République et que les résultats qu’il a produits, aujourd’hui, sont suffisants pour le reconduire à la tête de la nation afin qu’il poursuive le travail entamé.

L’élection présidentielle de 2019

Si vous savez que l’élection présidentielle est un rendez-vous d’un homme avec son peuple, le peuple sénégalais est suffisamment mature et intelligent pour comprendre que le Président Macky Sall est le meilleur candidat par le simple fait de son bilan qui dépasse tous les records. Toute proportion gardée en termes de durée au pouvoir. Si on combine l’intelligence des Sénégalais, les résultats obtenus par le Président de la République et ses gouvernements depuis qu’il est au pouvoir, ajoutés aux perspectives qu’offre le Pse mais également d’autres ressources naturelles qui pourront rapidement nous faire sauter d’un pays pauvre à un pays émergent dans les meilleurs délais ; donc si on combine tout cela, nous n’avons pas d’inquiétudes pour la réélection du Président de la République.

Le manque d’eau à Dakar

Je voudrais vous dire que le jour où il n’y aura plus de problèmes au Sénégal ; nous n’aurons plus notre raison d’être. Les problèmes ont existé avant nous, ils existent et ils existeront encore. Vous évoquez un problème qu’il est important d’expliquer à nos compatriotes. Je parlais de retard que le Sénégal a connu en termes d’infrastructures. Et, nous n’avons pas à un moment donné usé de vision prospective pour voir que la croissance démographique des villes telles que Dakar, Thiès et sur la petite côte pouvait occasionner des difficultés en termes d’approvisionnement, de débit et les infrastructures qui étaient là depuis les années 70 sont restées les mêmes. Donc, il est tout à fait logique que par le fait de la vétusté, qu’il y’ait parfois des difficultés d’approvisionnement mais également par le fait d’une saturation. Maintenant qu’est ce qu’il fallait faire ? Est-ce qu’il fallait continuer à approvisionner avec un débit en deçà des besoins des consommateurs ou alors fallait-il trouver une solution définitive ? Le Président a opté courageusement à une solution durable en mettant en place des programmes qui sont en cours afin de combler ce déficit de 50.000 m3 pour la région de Dakar.

Abdoulaye Wade menace de faire brûler les listes électorales si son fils et Khalifa n’y figurent pas

Ces propos je les ai écoutés avec tristesse. Qu’un ancien Président de la République, institution de la République, puisse avancer de tels propos, c’est dommage que du côté de l’opposition des termes de violence soient leurs éléments de langage. Certains avaient également menacé de brûler la République le 13 passé. Mais je veux dire que le premier qui brûlera le Sénégal sera le premier calciné. Parce que les institutions fonctionnent et nous ne sommes pas dans un pays de crise. Il y a des problèmes politiques qui sont arbitrés par le code électoral ou par la loi fondamentale. Je peux vous dire que les articles L30 et L31 qui règlent les conditions d’éligibilité d’un candidat, ce sont ces deux articles qui étaient là dans le cadre du code électoral consensuel bien avant que le Président Sall n’arrive au pouvoir. Et, la qualité d’électeur ne peut pas se dissocier de celle de candidat. Il faut que nous sachions ce que nous voulons au Sénégal. Est-ce que nous voulons une grande démocratie où les institutions sont respectées, où le droit est dit à toutes les occasions ? Ou alors à chaque fois qu’il s’agit d’un homme politique, qu’il doit jouir d’une immunité exceptionnelle et auquel cas, nos institutions pourront être menacées. Que ce soient ceux qui sont dans l’opposition ou ceux qui sont dans le pouvoir, nous avons intérêt à ce que nos institutions fonctionnent, soient fiables. Parce que nous en avons besoin pour conduire notre pays à l’émergence. Je dois aussi préciser que nous n’avons pas peur de l’adversité. Nous n’avons pas rejeté aussi la candidature de Karim Wade, mais c’est le code.

Réunion au palais sur l’affaire Khalifa Sall

Il n’y a pas eu de réunion au palais et les questions juridiques ne se règlent pas aussi au palais. Je pense que le Président de la République a tellement de respect pour notre pays qu’organiser une réunion à l’effet de mettre en place un plan de liquidation de qui que ce soit, n’est pas du tout de nos habitudes. Ce qui est clair c’est que nous sommes très respectueux de la constitution et du code électoral. Maintenant, les deux croisés peuvent ou l’un ou l’autre refuser l’inscription sur les listes ou la candidature de quelqu’un. Il s’agit d’application d’un code qui était là avant nous. Donc, je ne vois pas en quoi on serait dans une posture à devoir jouer un faux jeu avec nos adversaires. Je suis gêné de parler de ces cas pour deux raisons. D’abord en parler compte tenu de ma position de l’autre côté m’amènerait à dire ce que je pense dans une logique d’adversité. Ensuite le respect que j’ai pour nos magistrats ne m’autorise pas en tant que profane sur ces aspects-là à faire le commentaire d’une telle ou telle autre décision. Mais ce qui est clair, c’est que l’article L30 est assez clair dans ses termes.

Cheikh Moussa SARR