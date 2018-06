Le système d’attribution des chambres à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar relève d’une véritable mafia qui ne dit pas son nom. Pour disposer d’une chambre, il faut mettre la main à la poche. Selon des sources du journal Les Echos, un réseau de « truands rusés » logé dans le campus universitaire propose des chambres à 300.000 F et à 50.000 F, le lit. Les étudiants se constituent en groupe de six générations et se cotisent 50.000 F chacun pour acquérir la chambre, rapporte ce journal. Qui renseigne que d’anciens étudiants seraient au cœur de cette mafia. Les étudiants exigent une enquête.