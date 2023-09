Magal 2023: Serigne Abdoul Ahad Mbacké satisfait

Cheikh Abdou Gaindé Fatma, président de la commission Culture et Communication du magal de Touba dresse un bilan très satisfaisant de l’édition 2023, dans une interview avec le journal Vox Populi de ce lundi.« C’est un bilan largement positif. Ce magal est celui de tous les records, En effet, plus de 5 millions 800 milles personnes ont assisté a l’édition de cette année. Malgre le contexte difficile marqué par les inondations et les difficultés économiques, le Magal continue de rayonner », fait d’emblée constater le marabout.

Le ministre conseiller du Président de la République d’ajouter : « nous avons reçu une cinquante d’hôtes étrangers venant de 17 pays de tous les continents et près de 400 représentants de familles religieuses et d’associations islamiques constituées d’une centaine de délégations.

Au niveau de la sécurité, de la santé, de la communication et de l’ensemble des secteurs, les acteurs étatiques et privés se sont donné corps et âme pour la réussite du Magal. C’est le lieu de les remercier pour leurs efforts louables. Pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, le problème est plutôt structurel. Il faut des investissements massifs de l’ordre de 300 milliards dans ces deux secteurs pour résoudre les problèmes. Nous pensons que le nécessaire sera fait dans les années qui viennent parce qu’il faut reconnaître les efforts des pouvoirs publics pour soulager les populations. Cependant, le gap reste important ».