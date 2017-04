MAGAL DE SERIGNE BARA MBACKE Mbagnick Diop a effectué son ‘’Ziar’’

La communauté mouride s’est rappelé le sixième khalife de Serigne Touba, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, dont le Magal a été célébré hier. Réputé très proche de la famille, nos radars ultra sensibles ont aperçu hier à Touba, le président du Meds, Mbagnick Diop, venu sacrifier à la tradition en effectuant son ‘’Ziar’’. Comme à l’accoutumée.

Il y a sept (7) ans, jour pour jour, qu’El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, 6ème Khalife Général des mourides, était rappelé à Dieu. Mais hier, Touba s’est encore souvenu d’El Hadji Bara Mbacké Falilou … Accompagné d’une forte délégation, le Président du Meds, comme à son habitude, a effectué son ‘’Ziar’’. Il a été longuement reçu par Serigne Abo Mbacké, actuel khalife de Serigne Fallou Mbacké, qui a formulé des prières à son endroit. Le patron du Meds a aussi longuement taillé bavette avec Serigne Moustapha Mbacké, l’actuel Khalife de Serigne Bara Mbacké. Fils de Serigne Falilou Mbacké, Serigne Bara Mbacké était le premier petit-fils du Fondateur du Mouridisme à accéder au Khalifat, suite au rappel à Dieu du 5ème khalife et dernier fils vivant de Serigne Touba sur terre, Serigne Saliou Mbacké (1915-2007). En 34 mois (2 ans 10 mois) seulement de règne, «Borom» Touba Alieu avait maintenu l’immense héritage de son grand-père en instaurant une gestion collégiale des affaires de la cité religieuse. C’est sous son magistère que beaucoup de projets d’envergure ont été sortis de terre comme l’agrandissement de la Grande Mosquée, l’érection de rocades tout autour de l’édifice de culte, etc. El Hadji Bara a succédé au Khalifa de son père, Serigne Fallou, Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké Falilou (1921-2000). Après son rappel à Dieu en 2010, il a été remplacé au trône de Bamba par Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké (depuis 2010…) et au khalife de Ndindy par Serigne Abo Mbacké Falilou. A chaque veille du Magal de Kazou Rajab, les disciples lui rendent hommage par des récitals du Saint Coran et autres psalmodies de Xassaides.

M BA