Magal de Touba 2023 : 271 personnes arrêtées

La 129e édition du grand Magal de Touba, s’est tenue le 4 septembre 2023.

Après avoir assuré la sécurité lors de la 129ème édition du Grand Magal de Touba célébrée ce 4 septembre 2023, la Police nationale a fait son bilan. Dans un document, le Bureau des relations publiques de la police renseigne que «deux-cent-soixante-et-onze (271) personnes ont été interpellées pour diverses infractions». D’après les auteurs du communiqué, 63 ont été arrêtées «pour détention et usage, offre et cession de chanvre indien, 10 pour détention et usage, offre et cession de produits cellulosiques, 35 pour vol, 5 pour coups et blessures volontaires, 4 pour rébellion, 4 pour homicide involontaire, 1 pour conduite sans permis, 1 pour mise en danger de la vie d’autrui, 1 pour tentative de viol, pédophilie et détournement de mineure, 1 pour destruction de biens appartenant à autrui».

Il est également noté dans le document qu’une personne a été interpellée «pour conduite sans permis, blessures involontaires par accident de la circulation routière», une autre «pour abandon d’un véhicule à une tierce personne non détentrice de permis de conduire». Parmi les arrestations, il y a aussi «1 pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite en état d’ébriété, 3 pour violences et voie de fait, 1 pour tentative d’enlèvement d’un enfant, 2 pour outrage à agent et conduite sans permis, 55 pour nécessité d’enquête et 82 pour vérification d’identité». Poursuivant son bilan, la police fait savoir qu’en somme, «cent-trente-quatre (134) personnes ont été présentées au Parquet».

271 arrestations, 3, 505 kg de chanvre indien saisis, 134 personnes déférées

S’agissant de la lutte contre la drogue, elle informe que «3, 505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis». Sur le plan de la sécurité routière, il est fait état de «796 pièces saisies, 52 véhicules mis en fourrière, 3 motos immobilisées». Toujours dans ce cadre, «quarante-trois (43) accidents de la circulation ont été constatés dont 21 corporels, 20 dégâts matériels et 2 mortels».

Par ailleurs, le service chargé de la communication souligne dans son document que «dans le cadre de la prise en charge des besoins sécuritaires de ce grand événement religieux dans les localités de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey, la Police nationale a déployé quatre-mille-cent-six (4106) fonctionnaires de police composés d’éléments en civil et d’éléments en tenue, avec une montée en puissance de 352 éléments par rapport à l’édition précédente et des moyens logistiques conséquents».



Ce dispositif classique, ajoute-t-il, «a été complété par des moyens techniques, notamment des caméras de surveillance et des drones». D’après le Bureau des relations publiques de la police, «cet appui technique a permis une plus grande proactivité dans la prise en charge des impératifs sécuritaires durant tout le Magal». Et d’expliquer : «Il s’agissait principalement, pour la Police nationale, de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes avec la mise en service de plusieurs postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes, dans le but de réduire les délais d’intervention. L’un des défis majeurs de la Police nationale pour cette édition a été de favoriser une plus grande fluidité de la circulation, particulièrement difficile en ces moments d’hivernage.»



Il faut rappeler que pour célébrer le départ en exil du fondateur du Mouridisme, des millions de pèlerins ont convergé vers la ville sainte cette année. Selon le comité d’organisation, ce sont près de 5 millions de personnes qui ont été accueillies dans la ville sainte à l’occasion de cette édition du Magal.