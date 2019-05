Magistrature : ça se rebelle dans les parquets

Des juges qui n’ont jamais fait le parquet et qui nommés procureurs généraux dans les Cours d’Appel, à la place des parquetiers de carrière. Cette mesure, qui a débuté sous le règne de Sidiki Kaba suscite du mécontentement chez certains procureurs, rapporte Walfadjri. Le journal indique que dans les 5 cours d’appels que compte le Sénégal, seuls deux parquets généraux (Dakar et Saint-Louis) sont dirigés par des parquetiers de carrière. Tous les autres procureurs généraux qui dirigent les Cours d’Appel de Kaolack, Thiès et Ziguinchor sont des magistrats de siège mutés au parquet général.