MAINTIEN DES FILLES A L’ECOLE A ZIGUINCHOR- L’ANRAC EN CROISADE CONTRE LES GROSSESSES EN MILIEU SCOLAIRE

Après son combat contre l’organisation des élections miss «Ndiongoma» dans l’espace scolaire, la Directrice générale de l’Anrac s’illustré dans un nouveau champ de bataille : la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Aminata Angélique Manga a exhorté ses jeunes soeurs à ne pas céder à la tentation de certains hommes qui ne se soucient pas de leur avenir. «La grossesse à l’adolescence est appréhendée comme un problème social. Elle est tour à tour symptôme d’isolement, inadaptation sociale, de dislocation des liens familiaux, d’avenir professionnel hypothéqué, et surtout d’échecs scolaires», dit-elle à l’attention des collégiennes et lycéennes de Ziguinchor.

L’ancien présentatrice vedette de la télévision nationale a invité les associations des parents d’élèves, le corps enseignant à se joindre à elle pour davantage mener le combat. «J’invite toutes les parties prenantes à ce combat, à être optimistes et engagées parce que nous pouvons renverser la tendance, si nous nous y mettons tous», soutient-elle devant les collégiennes du Cem de Kandialang, situé dans la périphérie de Ziguinchor. Le directrice générale de l’Anrac a, également invité les chefs religieux, notables et «Badienou Gokh» à jouer leur partition pour, dit elle, «mettre un terme à ce fléau qui éloigne d’année en année plusieurs filles de l’école».

En outre, aux quarante jeunes filles qui ont reçu leurs diplômes dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire, Aminata Angélique Manga leur a rappelé leur mission : «un enfant ne fait pas d’enfant. Vous avez toute la vie pour vous s’amuser, mais vous n’avez qu’une partie de votre vie pour étudier. Nous vous demandons d’étudier, de redoubler d’efforts et de suivre les conseils de vos enseignants et de vos parents». Pour terminer, elle a lancé un message aux collégiennes du Cem Kandialang. «Nous volons voir des élèves compétents, travailleurs, rigoureux qui participent à la reconstruction de la Casamance, au-delà, du Sénégal notre pays et patrie», indique-telle.​

L’As