Pourquoi le maire de Forges ne peut pas encadrer le président de la République

Ce calcul – contesté – prend en compte l’affiche de la photographie du président, vendue 22,50 € sur le site de la SEDI. Elle sera en fait fournie gratuitement par la préfecture. Et n’est pas obligatoire ( voir encadré ). « Oui, mais il va falloir aller la chercher alors qu’on nous l’envoyait par courrier auparavant », grince Romain Senoble.

Pour cet homme, à la tête de cette commune de 428 habitants proche de Montereau depuis 2014, le calcul a été rapidement fait. « Les communes vont devoir racheter un nouveau cadre tarif SEDI ( NDLR : société de vente d’équipements pour les mairies ). C’est-à-dire 77 € HT x 36 000 communes = 2 772 000 €, affirme Romain Senoble sur son compte Facebook, avant d’être repris sur Twitter par le nouveau maire de Montereau-Fault-Yonne James Chéron (UDI). Et d’ajouter : c’est ce même président qui a fustigé les communes lundi à la conférence des territoires en leur demandant de faire des économies ».

Cinq centimètres ! Cinq centimètres de plus en hauteur pour la nouvelle photographie officielle du président de la République qui ont mis hors de lui Romain Senoble, le maire (SE) de Forges. « Emmanuel Macron fustige les communes et demande plus d’économie mais nous allons devoir acheter un nouveau cadre », s’énerve l’édile. Précédemment, le format était de 50 x 65 cm alors que le nouveau mesure 50 x 70 cm.

« En quatre ans, nous sommes passés de 66 000 € à 22 000 € de subventions de l’Etat, rapporte l’élu, également vice-président de la communauté de communes du Pays de Montereau. Si l’Etat gérait son budget comme les collectivités locales, qui doivent être à l’équilibre, il n’y aurait pas de déficit. D’ailleurs, si une commune a des déficits, elle est mise sous tutelle. »

Cette affaire de portrait, « c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Il rappelle que pour sa communauté de communes « l’Etat ponctionne 2 M€ ». Dans son village, dont les impôts locaux n’ont pas augmenté depuis 1984, sa marge de manœuvre reste très faible, avec deux employés de mairie, soit un agent technique et un agent administratif.

« C’est un détail, s’énerve Jacques Drouhin, le maire (SE) de Flagy et président de l’association des maires ruraux de Seine-et-Marne. Le discours du président au Sénat m’a beaucoup plus inquiété. » L’édile est particulièrement inquiet sur la réforme de la taxe d’habitation. « On va continuer à se battre avec le peu de moyen que l’on a pour faire vivre nos communes mais jusqu’à quand ? », se désole Jacques Drouhin.

« On frise le ridicule, rigole de son côté Pierre Babut, le maire (LREM) de Souppes-sur-Loing, qui n’était pas au courant de ce changement de format. Nous avons plein d’autres choses plus importantes à gérer comme les ravages de la loi NOTRE ». Romain Senoble envisage de son côté la paire de ciseaux pour pourvoir glisser la nouvelle photographie dans l’ancien cadre. Il pourrait aussi l’acheter ailleurs qu’au SEDI et moins cher.