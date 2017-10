Le maire des Hlm accusé de « deal » par ses conseillers municipaux

Le maire des Hlm Pape Babacar Seck se trouve dans de sales draps. Il est épinglé dans une affaire permettant à un certain Dame Kâ de gagner 345 millions de francs Cfa dans le cadre d’une convention avec la mairie «non validée» par les élus de la commune.

Les conseillers municipaux de ladite mairie accusent leur maire de deal dans les colonnes du quotidien les Echos. En clair, ils déclarent que le progressiste Pape Babacar Seck a saisi ses collègues le 10 août pour voter en urgence un projet de délibération devant lui permettre de signer une convention entre Hlm et les Établissements Dame Kâ. L’affaire porte, selon les mêmes sources, sur la fourniture et la pose de pavés sur une surface de 3600 m2.

Et de poursuivre « Au-delà de ce programme, les mêmes conseillers pointent l’accord entre leur maire et Dame Kâ pour l’organisation, durant trois ans, de six foires et l’installation aux abords du marché de cantines démontables pour les fêtes de Tabaski et de Korité, alors que ce dernier aspect, jurent les auteurs du mémorandum, ne figure pas dans le projet de délibération ». Toutefois ces derniers remontés cotre le maire font savoir : «Ce deal fait perdre des ressources financières importantes à la Commune des Hlm, participe à la dégradation de notre environnement et n’est donc pas en phase avec nos engagements pour un meilleur cadre de vie.»

Safiyatou Diouf Ndiaye