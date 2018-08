Mairie de Dakar : Khalifa Sall révoqué

Khalifa Sall n’est plus maire de Dakar. Il a été révoqué par décret. Un communiqué du ministère de la Gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire, parvenu à Seneweb, signale que « force est de constater que la condamnation du maire de la Ville de Dakar par la Cour d’appel le prive de la capacité juridique et de l’autorité morale nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

Le même communiqué souligne que cette décision du chef de l’État, Macky Sall, a été prise en « application des dispositions de l’article 135 du Code général des Collectivités territoriales ».

Nous vous proposons ci-dessous le décret en question ainsi que le communiqué du ministère de la gouvernance territoriale.