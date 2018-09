Mairie de Dakar: Moussa Sy partant

Moussa Sy est candidat pour la succession de Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar. Il a fait l’annonce ce vendredi dans une note dont nous détenons copie

« Après avoir rendu grâce au bon Dieu et prié sur le Prophète Mohamet SWT, j’ai l’insigne honneur d’annoncer ma candidature à la Mairie de Dakar. Siégeant au Conseil municipal de la Ville de Dakar depuis 22 ans, ayant occupé des postes d’adjoint au Maire de la Ville à plusieurs reprises, et actuel Maire de la Commune des Parcelles Assainies depuis 10 ans, j’estime pouvoir faire profiter aux Dakaroises et aux Dakoirois, mon expérience dans la prise en charge de leur destinée municipale. Je voudrais solliciter votre soutien et vos prières pour la réussite de ce nouveau challenge. Vive la Ville de Dakar. Vive notre cher Senegal », a déclaré Moussa Sy.