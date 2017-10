Mairie de Touba De jeunes Mbacké-Mbacké réclament la tête d’Abdou Lahat Ka…

Le Maire de la Ville de Touba Abdou Lahat Ka est sous les feux de la rampe avec la révolte de petit-fils directs du Fondateur du Mouridisme qui réclament son départ immédiat de la tête de l’institution. Il nous revient que des jeunes Mbacké-Mbacké sont très remontés contre le maire. Selon Serigne Cheikhouna Mbacké Mourtada qui portait leur parole : «La municipalité de Touba marche par la tête. Malgré les nombreuses recettes récoltées, surtout, en période du Grand Magal, les populations sont dans un grand désarroi. La Mairie est mal gérée par Abdou Lahat Ka qui se contente de distribuer des vivres et de l’argent aux seuls grands dignitaires. Il faut qu’il travaille pour les populations et non pour un club de personnes qui se comportent comme des dieux. On doit rendre plus moderne la gestion de cette Cité de Bamba. Il doit démissionner et céder la place à un vrai petit-fils du Cheikh. Dieu sait qu’il y a des membres de l’illustre famille de Serigne Touba qui sont capables de ménager cette Mairie. C’est tout ce que nous souhaitons car, trop c’est trop !», fulmine le fils de Cheikh Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul. Et ces jeunes guides religieux de lancer un appel au président Macky : «Ce qui fait perdre le Président Macky dans la ville sainte, c’est qu’il tient beaucoup compte des grands dignitaires qui n’ont plus d’influence ni emprise sur la majorité des talibés. Pour renverser cette tendance, je demande au Chef de l’Etat de mieux considérer les jeunes Mbacké-Mbacké et les populations qui sont les vrais électeurs», s’est-il expliqué, avec force détails.

M BA