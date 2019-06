Mairie Kaolack: Ablaye Khouma est candidat

Le jeune apériste, Ablaye Khouma, a annoncé officiellement sa candidature aux élections locales de décembre prochain. Il veut être candidat pour briguer la mairie de Kaolack dirigée par le ministre de la fonction publique, Mariama Sarr.

Ablaye Khouma veut briguer la mairie de Kaolack. Mais avant tout, il appelle les populations kaolackoises à passer au crible les différentes candidatures pour leur éviter d’être un “business publico-privé au détriment des administrés.” Pour le jeune apériste, la ville de Kaoalack doit être dirigée par des gens plus compétents pour aspirer au développement. Pour lui, la Commune stratégique de Kaolack ne doit pas être utilisée comme un moyen de pression ou de chantage pour des intérêts purement personnels. Aux candidats déclarés à la mairie de Kaoalck et notamment à l’homme d’affaire Serigne Mboup, il formule de nouvelles exigences pour solliciter le suffrage des Kaolackois. Ainsi pose-t-il quatre questions préjudicielles pour le candidat Serigne Mboup : Que reste-t-il du montage et partenariat financier Win Win de départ du projet Cœur de Ville ? Où est passé l’apport de 1,7 milliards que l’Etat du Sénégal a versé au repreneur, Serigne Mboup ? Où est l’apport de 3,9 milliards que ce dernier s’était engagé à libérer ? Où sont passés les 100 millions dégagés par le COSEC (Conseil Sénégalais des chargeurs) pour le chantier du Port de Kaolack, théâtre de la mort non encore élucidée d’un pauvre ouvrier ? Il invite Serigne Mboup à éclairer les Kaolackois sur ces ces questions avant de solliciter leurs voix à la prochaine élection locale.

G E NDIAYE