Maîtrise des sciences et technologies Une nécessité pour le développement économique du Sénégal, selon Mary Teuw Noane

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw Niane, a présidé, hier, à l’auditorium de l’UGB 2, la cérémonie de graduation de 16 ingénieurs en génie électromécanique. Une occasion pour le Ministre de souligner que le développement économique du Sénégal passe nécessairement par le développement massif d’un personnel qualifié dans les sciences et techniques aptes à faire face aux besoins de construction de l’Afrique.

« Le développement de notre pays, le développement intégral autocentré et tourné vers la satisfaction des besoins économiques de nos pays, passe nécessairement par le développement massif d’un personnel qualifié dans les sciences et techniques aptes à faire face aux besoins de construction de l’Afrique. L’absence de maîtrise des technologies de base et des technologies avancées, l’absence d’innovation, un insuffisant infléchissement des politiques de formation vers les STEMS, nous enlèvent toute possibilité de participer, avec des chances de succès, à la compétition internationale autour de l’économie du savoir », a déclaré Mary Teuw Niane. Selon lui, l’économie du savoir, notamment autour des technologies et sciences avancées, crée infiniment plus de valeurs que les entreprises du primaire et du secondaire. «Mais pour l’instant, nous nous devons de développer ces dernières en leur donnant les moyens techniques et technologiques d’assumer leurs objectifs », a-t-il fait savoir. Pour Mary Teuw Niane, le développement économique et social de toute nation requiert la mise en place d’un système d’enseignement supérieur, de recherche scientifique, technologique et d’innovation performant. Et c’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a créé la Cité du Savoir à Diamniadio en la dotant d’équipements scientifiques ultra modernes et lourds, comme le super calculateur. Le Ministre invite ainsi les récipiendaires à développer sans relâche un esprit innovant et entrepreneur, un esprit curieux et ouvert aux autres, pour être des acteurs engagés dans la construction d’un monde où il fait bon vivre, respectueux de ses populations, de ses équilibres naturels, plus respectueux de son environnement.

Khady Thiam COLY