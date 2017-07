POUR UNE MAJORITE DE BBY A LOUGA Mamadou Mamour Diallo visite 11 familles religieuses

Le Mouvement «Dolly» ne veut véritablement pas perdre du temps dans la campagne électorale pour les Législatives à Louga. La preuve, après la forte mobilisation de lundi dernier, pour accueillir le Premier ministre, suivie du lancement de l’opération de sensibilisation d’hier mardi pour le retrait des cartes, Mamadou Mamour Diallo et les siens ont encore carburé à plein régime. Le Directeur national des Domaines et son Mouvement ont démarré, hier, des visites de proximité à onze familles religieuses qui ont béni toutes les actions.

C’est une journée marathon qu’a connue hier le Mouvement «Dolly» de Mamadou Mamour Diallo à Louga. Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur la mobilisation réussie lors de l’accueil lundi dernier du Premier ministre, et la tournée dans les Commissions administratives pour lancer l’opération de retrait des cartes, ledit Mouvement s’est encore illustré, ce mercredi, dans la campagne électorale, en démarrant ses visites de proximité. A cet effet, pas moins de onze familles religieuses ont reçu la visite de Mamadou Mamour Diallo et des responsables du Mouvement qu’il dirige.

Et c’est la famille de Feue Sokhna Astou Sy (petite sœur de Serigne Babacar Sy), au quartier Artillerie, qui a ouvert le bal. Il était environ douze heures et là, le Khalife de la famille, Pape Amadou Ndiaye Sarr, n’a pas hésité, du fait non seulement des rapports qui les lient, mais aussi «du comportement toujours respectueux de Mamadou Mamour Diallo envers les populations et envers la famille”, à formuler des prières pour la réalisation de ses vœux. Ce fut ensuite le tour des familles de Serigne Tidiane Sarr, de Mame Cheikh Mbaye et de Keur Serigne Abbas Sall à Santhiaba, Serigne Khadim Mbacké ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô et Pape Codé Lô, représentant le Khalife général des Mourides au quartier Keur Serigne Louga. Cap par la suite sur l’extrémité-Est du même quartier, où la famille de Serigne Hady Diop a été visitée par le leader du Mouvement «Dolly», dont le cortège s’ébranlera vers le domicile de Serigne Mouhamadane Mbacké ibn Serigne Mourtada. A la suite de ces quartiers, c’est la contrée de Montagne et la Communauté Khadriyya qui recevra la délégation, notamment l’actuel khalife Cheikhna Cheikh Saadbou, de la famille Feu Takhiyoullah.

Partout, le leader du Mouvement «Dolly» a sollicité des prières pour le président Macky Sall et pour la liste de la Coalition «Benno Bokk Yaakaar», afin qu’ils triomphent au soir du 30 Juillet. Des sollicitations qui ont reçu la bénédiction des chefs religieux qui, tous, ont magnifié la démarche du leader de «Dolly» consistant à associer les religieux dans ses activités. Car, comme l’a souligné Pape Amadou Ndiaye Sarr : «les pouvoirs temporel et spirituel sont faits pour être ensemble et aucun ne peut aller seul sans l’autre». Une journée marathon qui s’est terminée, en milieu d’après-midi, sur une note de satisfaction des membres du Mouvement «Dolly» qui, il faut le rappeler, n’a pas encore perdu un seul jour depuis le début de la campagne électorale.

Sidy THIAM