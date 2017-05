Make-up – gommage + rouge hydratant: les bons duos pour des lèvres sexy

1. Soin parfumé

À vous les lèvres gourmandes ! Ce soin nourrissant, aux beurres de mangue et de karité, booste la production d’acide hyaluronique. Transparent ou légèrement coloré, il peut se porter seul ou sous votre rouge. Éclat Minute Embellisseur Lèvres, Clarins, 17,80 €.

2. Deux-en-un futé

Aussi efficace qu’un baume hydratant, ce rouge à la texture hybride offre en prime à vos lèvres une teinte pure et éclatante, à choisir parmi 12 tonalités. Multipliez les passages pour intensifier la couleur. Volupté Tint-In-Balm, Yves Saint Laurent, 35 €.

Je fais du sport

3. Dans la poche

Affichez des lèvres nickel en misant sur ce gommage en stick, qui ne nécessite pas de rinçage. Sa texture granulée, au miel nourrissant, s’applique facilement comme un baume classique. Honey Lip Scrub, Sephora, 4,95 €.

4. Zéro défaut.

Ce rouge à la texture liquide, dotée de pigments ultra-colorés garantit pour une couvrance et une tenue impec. Son applicateur permet de dessiner les lèvres avec précisions. Il fait une bouche glamour, mate ou brillante au choix. Lip Paint, L’Oréal Paris, 8,90 €.

J’achète en ligne

5. Protection teintée

A la fois soin et make-up, ce bâton de rouge coréen est à utiliser sans modération. Ultra-pratique, il nourrit et répare vos lèvres tout au long de la journée en y laissant une couleur pop intense. Tint Lip Essence, Fascy, 9,90 € sur Malilibulle.com.

6. Correcteur

En un seul geste, la double texture de cette base permet de camoufler les petites irrégularités de vos lèvres, tout en renforçant et prolongeant la couleur de votre rouge à venir. Beauty Angels Core Lip Primer, Essence, 2,99 €.

Je suis fan de bio

7. Irrésistible

Du sucre en poudre exfoliant au beurre de cacao adoucissant, en passant par les petits cœurs à croquer, tout est comestible dans ce gommage fait main (éthique de la marque). Et il laisse des lèvres parfaitement lisses et hydratées.The Kiss Lip Scrub, Lush, 9,45 €.

8. Mat hydratant

La formule de ce rouge n’intègre que des ingrédients d’origine naturelle, comme le café repulpant, la cire d’abricot adoucissante et celle de candelilla pour une meilleure tenue. Rouge à Lèvres n° 1, Colorisi, 25 €.