Le Mali écrase la Mauritanie (4-1)

Entame de CAN 2019 parfait pour le Mali dans le groupe E de la compétition. Contre la Lze Mauritanie ce lundi soir, les Aigles ont régalé le public du nouveau stade de Suez en lui offrant le match le plus prolifique depuis le début de la grande messe du football continental. Score final, 4-1.e premier but malien est l’oeuvre d’Abdoulaye Diaby à la 37è minute. Juste avant la mi-temps, Moussa Marega porte le score à 2-0 sur pénalty. Grâce à ce score, le Mali prend la tête du groupe E devant la Tunisie et l’Angola et peut même se qualifier pour le tour suivant s’il bat la Tunisie vendredi. L’apprentissage a été par contre difficile pour les Mourabitounes de la Mauritanie qui n’ont plus droit à l’erreur contre l’Angola samedi.