Malick Gakou arrêté

Le président du Grand Parti, qui s’était hier rendu au Conseil Constitutionnel pour s’enquérir de la situation, en cette veille de dépôt des listes des parrains, a été arrêté. La raison ? Sur place, il dit trouver une liste de présence kilométrique qui ressemble plus « à du sabotage de la part du gouvernement de Macky Sall. « On a dit que le dépôt des listes, c’est le 11 décembre à partir de minuit. Je viens au Conseil constitutionnel, je trouve que Mimi Touré a ouvert une liste où l’on s’inscrit pour déposer les dossiers. J’ai récupéré la liste et l’ai déchirée. C’est illégal ! » Suffisant pour qu’il soit arrêté. Mais il a été a été relâché après quelques heures de détention.