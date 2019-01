Malick Gueye, nouveau député, déballe

La succession de Khalifa Sall à l’Assemblée nationale divise la Coalition «Taxawu Sénégal ». En cause, l’installation de Malick Gueye, du Grand Parti, comme député pour remplacer Khalifa Sall, n’est pas du goût de certains responsables de la coalition.

« J’ai demandé à nos sept députés de la «Coalition Taxawu Sénégal » qu’on se rencontre demain matin (Jeudi : ndlr), à 10h à l’Assemblée nationale, pour remettre nos lettres de démission au Président Moustapha Niasse pour poser un acte de solidarité à Khalifa Sall et qu’on laisse l’Assemblée nationale à Macky Sall. Mais à ma grande surprise, seul Déthié Fall a donné son accord, les autres n’ont pas accepté», a révélé Malick Gueye, le nouveau député remplaçant de ‘’K.S’’ à l’Hémicycle. Cette question a été soulevée hier à l’Assemblée nationale lors de la session ordinaire unique 2018-2019, portant sur le nouveau code pétrolier. Il leur est donné une proposition de déclic politique aux yeux de l’opinion, à savoir une démission collective des députés de la coalition pour soutenir Khalifa Sall, mais sans succès. Interpelé sur la question à l’issue des travaux, Malick Gueye a répondu : « Le problème est simple pour moi. J’étais à la neuvième place sur une liste de la coalition. On a eu sept députés et sur la liste nationale, il n’y a pas de suppléant. Moi je ne suis le suppléant de qui que ce soit sur la liste nationale ». A l’en croire, en tant que jeune, il a mené un combat à travers des conférences de presse. Mais il a y une situation qui s’est présentée, comme à la mairie de Dakar où un proche de Khalifa Sall l’a remplacé. « Avant de venir siéger à l’Assemblée nationale, la coalition a organisé une dynamique pour me rencontrer pour me demander de donner la place à celui qui vient après moi, un proche de Khalifa Sall », a expliqué Malick Gueye. « Je leur ai répondu que je suis un proche de Khalifa Sall parce que j’ai mené le combat pour lui et on est dans la même coalition. Je ne vois pas de différence entre lui et moi. S’ils voient y une différence, c’est leur problème ».

Zachari BADJI