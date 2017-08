Malick Noel Seck tacle les politiciens « La probité n’est plus une valeur au Sénégal »

Malick Noël Seck a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Absent sur la scène politique depuis un certain temps, il a brisé le silence sur Rewmi FM. Devant la journaliste Fatou Thiam Ngom, il est revenu sur les raisons de son absence sur la scène politique, l’organisation des élections législatives, l’affaire Khalifa Sall, entre autres, sujets d’actualité.

Absence sur la scène politique

« Je suis toujours sur la scène politique. C’est vrai qu’on me pose souvent cette question mais j’ai l’impression que ce que l’on attend de moi c’est que je lance des pierres et que je me retrouve en prison. Et les gens pensent que c’est quand ce moment-là qu’on va m’entendre. Mais régulièrement je participe à des émissions, des débats publics, etc. C’est vrai que je ne suis pas une personne qui court derrière les médias mais je réponds souvent à des émissions. C’est vrai que les médias aiment beaucoup le buzz. Ils aiment te voir dans des situations où ils ont l’habitude de te voir. Les choses évoluent c’est-à-dire quand nous avons combattu Abdoulaye Wade en 2012, ce n’était pas Abdoulaye Wade la cible. On se battait contre le système qu’il représentait. Malheureusement ce système n’a pas changé. Il est toujours-là avec Macky Sall. Fondamentalement rien à changer. Nous sommes dans un système qui est là depuis 1960. C’est la même famille, c’est la même race de politicien. Et c’est ce système-là que nous voulions changer parce que notre système actuel est issu de cette fausse indépendance qui fait qu’on nous a imposé des institutions. On nous a imposé un système économique. On nous a imposé une monnaie. On nous a même imposé une manière de penser. Ce qui fait que nous Mom Sa Rëw que c’est les racines du mal et tant qu’on ne se battra pas pour avoir une souveraineté réelle les choses ne changeront pas ».

Séparation des pouvoirs au Sénégal ?

« Au Sénégal, le Président est un vrai Damel. Il gère la carrière du juge. Il s’implique dans le processus électoral. Au niveau des législatives c’est lui qui fait la liste des députés. Il n’y a pas de séparation des pouvoirs. Il faut dire que le Président a énormément de pouvoir ce qui fait que la séparation des pouvoirs qui est un des principes fondateurs de la République n’est pas respectée. A partir de ce moment tout ce qui se fait c’est sont des faux semblants et nous allons droit au mur tant que nous ne mettons pas le doigt là où ça fait mal. C’est vrai que les politiques ont une grande responsabilité dans les malheurs qui nous frappent mais il faut reconnaître que cette responsabilité incombe aussi aux populations qui votent toujours pour ces mêmes personnes. On a l’impression que la probité n’est plus une valeur au Sénégal, n’est plus un atout politique au Sénégal. On vote pour des gens qui sont soupçonnés de détournement de fonds publics ou qui ont des dossiers qui sont toujours suspends. Sans pour autant jouer aux révolutionnaires, c’est difficile de pousser à un changement ».

L’organisation des législatives

« Je le trouve comme tout le monde. L’organisation a été chaotique. On a vu une administration qui est incompétente à organiser une simple élection. Mais au-delà de ça, s’est révélé complice du parti Etat parce qu’il y’avait des sous-préfets qui étaient douteux qui couvraient des personnes douteuses. On a vu une Cena qui était-elle complètement invisible. Il y’a une commission de l’union africaine qui était venue pour soit disant superviser les élections sur l’invitation du parti au pouvoir qui, n’a rien fait finalement. Presqu’un million de personne n’a pas pu voter. C’était complètement chaotique et il y’a des mesures que le gouvernement devrait prendre pour pouvoir réhabiliter son administration. C’est un signe que notre administration est faible et un Etat sans une administration n’est pas un Etat. Je suis parti avec le parti d’AïssataTall Sall et notre objectif c’était d’avoir un groupe parlementaire. On a eu un seul siège mais l’essentiel c’est que AïssataTall Sall défendra les idées d’Oser l’avenir ».

Affaire Khalifa Sall

« On a toujours demandé sa libération. On a toujours pensé qu’il y’a deux poids deux mesures. Nous l’avions dénoncé. Nous avons même fait des communiqués. Si Khalifa Sall est poursuivi pour ce qu’on lui reproche d’autres personnes auraient dues être poursuivies. Il y’a une injustice dans le traitement de son cas. Soit on libère tout le monde soit on condamne tout le monde. Vous savez que Khalifa présente une menace pour Macky Sall pour son parti. Il fallait le diminuer. Il fallait le ralentir dans son parcours. C’est une technique qu’utilise souvent le pouvoir en Afrique ».

Cheikh Moussa SARR