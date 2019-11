Maltraitance des enfants: L’Onu épingle le Sénégal

Le Comité des droits de l’homme, malgré les efforts menés par le Sénégal dans le cadre de la protection de l’enfance et la lutte contre la traite, indique avoir continué de constater la persistance du phénomène des enfants « talibés ». Les experts indépendants onusiens sont ainsi préoccupés par le sort de ces enfants « forcés de mendier », dont l’estimation est de 100.000 enfants. « Le Comité est préoccupé des cas d’exploitation et de maltraitance grave sur des enfants par des maîtres coraniques », a ajouté l’organe onusien. Face à la persistance de cette situation, le Sénégal est invité à adopter des mesures urgentes pour mettre un terme à la maltraitance, l’exploitation et la traite des enfants. Le Comité demande également à Dakar de prendre les mesures nécessaires et urgentes en vue mettre fin à toute forme d’exploitation et de maltraitance des enfants y compris par des maîtres coraniques dans les Daraa (écoles coraniques).

La chaîne de télévision américaine, la CNN va diffuser, dès demain samedi un documentaire explosif d’une demi-heure sur la mendicité et la traite des enfants au Sénégal, rapporte Les Echos.