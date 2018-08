Mamadou Lamine Diallo: « En 2020, la dette du Sénégal sera de 1000 milliards/an »

Le président du mouvement Tekki, le député Mamadou Lamine Diallo, tire la sonnette d’alarme. « À l’horizon 2020, le service annuel de la dette de l’Etat tournera autour de 1000 milliards par an», prévient-il, dans sa rubrique Questekki dont nous détenons copie.

C’est Mamadou Lamine Diallo qui a levé le lièvre. « Macky Sall anticipe les revenus futurs de l’Etat pour s’endetter auprès de la Chine, de la France, de la Turquie et des banques commerciales et financer ses projets politiques », a-t-il révélé. Il prévient : «A ce rythme, à l’horizon 2020, le service annuel de la dette de l’Etat tournera autour de 1000 milliards par an. De l’autre côté et c’est plus sournois, il veut confisquer la démocratie pour sélectionner les invités au festin de la rente pétrolière », a-t-il souligné. Pour preuve, a-t-il noté, les discussions sur le processus électoral de Aly Ngouille Ndiaye avaient recommandé que le Conseil Constitutionnel dispose de 30 jours pour vérifier l’exclusivité de la nationalité sénégalaise des candidats à la présidentielle.

La Der masque l’absence de politique de financement

Selon Diallo, la dernière de l’Association des Prédateurs de la République, c’est la DER dotée de 30 milliards. « Les APR/BBY aiment rassembler les femmes et les jeunes fatigués pour donner des financements. Sans base légale, des ministres de Macky Sall ont rassemblé des compatriotes dans les stades pour leur donner de l’argent. Or, la loi bancaire stipule que seuls les établissements agréés peuvent faire crédit. Macky Sall n’en a cure des lois de la République», s’est-il indigné. Avant de rappeler que ceci n’est pas nouveau. «Le Sénégal a connu successivement l’opération «Maitrisards», la DIRE, le FPE, le FNPJ, tous ces instruments étaient destinés à financer les jeunes par l’Etat», a-t-il dit. Pour lui, la réalité, c’est la faiblesse du financement de l’économie.

Il accuse Amadou Ba de manipuler les chiffres alors que le PIB a connu une hausse de 30%. Il indique que le financement de l’économie est bien en dessous de 30% et reste concentré sur le segment restreint des grandes entreprises et du commerce. Le secteur informel, plus de la moitié du PIB, est marginalisé. « Macky Sall n’a pas la solution à ce problème, encore moins Amadou Ba préoccupé par la coopération internationale et ses ambitions politiciennes », fait-il remarquer. A l’en croire, Macky Sall se cache derrière la DER et les « xawaré » de ses «ministrons» pour recruter de la clientèle politique avec les ressources de l’Etat empruntées à plus de 7%. « Le financement de l’économie sénégalaise, c’est au moins 6000 milliards à 5% par an en moyenne. Voilà le travail d’un ministre de l’économie dans un gouvernement de patriotes sincères », a-t-il conclu.

M. BA