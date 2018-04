Sa maman lui interdit de voir son copain La jeune fille se tue avec du poison

N. Ndao avait un copain qu’elle aimait de toute son âme. Sa vie a basculé lorsque sa maman l’a sommée de ne plus fréquenter son amoureux. Elle a mis fin à ses jours en avalant du poison.

La jeune N. Ndao a mis fin à ses jours car ses parents lui ont interdit de voir son petit ami. Le drame a eu lieu à Gassane, une localité sise dans le département de Linguère. Un suicide qui a fini d’installer la consternation et l’émoi chez les populations de Gassane. Selon des sources dignes de foi, tout est parti d’une histoire d’amour. La fille fréquentait un garçon qui n’était pas du tout apprécié par sa famille. La maman de la défunte jeune fille aurait utilisé tous les moyens pour séparer le jeune couple. Ne supportant plus la situation et la pression, la victime a préféré mettre un terme à sa vie en ingurgitant du poison, notamment des fongicides. Ce, pour que cette histoire soit définitivement close. L’on s’interroge encore sur ce qui a incité la fille à prendre des fongicides. Sur ordre du procureur de Louga, elle a été inhumée à Gassane. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du geste de N. Ndao.

Samba Khary Ndiaye