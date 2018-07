Mame Bounama Sall :« Le parrainage ne vise ni Khalifa ni Karim »

Secrétaire général national des jeunesses socialistes et député à l’Assemblée nationale, Mame Bounama Sall, a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Face à Fatou Thiam Ngom sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, il s’est exprimé sur des sujets d’actualité. Morceaux choisis.

Tournée du front national de résistance chez les familles religieuses

Nous sommes dans une république, dans une société avec ses particularités. Vous savez qu’au Sénégal nous avons la chance d’avoir d’autres ressorts qui peuvent participer à l’apaisement, à la conciliation, surtout en cette période où le dialogue est plus ou moins rompu entre le pouvoir et l’opposition. Que ces derniers aillent à la rencontre des autorités religieuses pour échanger avec elles, en mon sens, ça doit être appréhendé sous un angle positif. Parce que cela permettra aux chefs religieux qui ont d’autres canaux d’information de pouvoir évaluer le degré de véracité des propos des uns et des autres. Si c’est dans la perspective d’une élection libre et transparente, c’est à encourager parce qu’une élection est une chose sérieuse, dès lors que ça interpelle tous les Sénégalais. Et le fait qu’ils aillent rencontrer ces derniers me parait important. Pour autant, cela ne dérange en rien sur les principes qui fondent l’organisation de notre République. Tout le monde sait que dans une démocratie moderne, c’est à l’Etat que revient la responsabilité et la charge d’organiser des élections. Comme nous sommes dans un monde qui évolue, il est souvent très recommandé que ceux-là qui prennent part à ce rendez-vous, puissent discuter et tomber d’accord sur le modus operandi. Cette tournée, je peux déduire que c’est le début du dialogue.

Le parrainage, un moyen pour éliminer les candidatures de Karim et de Khalifa Sall

C’est toujours à mettre dans ces grilles de diabolisation à vouloir dire que le pouvoir ne voudrait pas avoir d’opposants. A ce que je sache ce pays dans lequel nous sommes et qui s’appelle Sénégal, est régi par des principes et des règles. Et dans ces dispositions, il est clairement établi que pour pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais, il faudrait que vous remplissiez un certain nombre de conditions. Il y en a de ces Sénégalais qui avaient, peut-être, des ambitions présidentielles et qui, par le passé, ont maille à partir avec la justice et qui n’ont pas pu concourir à cela. Ces derniers ont pu adopter une position citoyenne et responsable. Bien sûr, avec la fermeté de l’Etat aussi parce qu’un Etat doit être fort. Pour ce qui est du parrainage, je pense que dans toutes les démocraties du monde, il y a une certaine régulation qui est faite dans ce processus. On ne devrait pas arriver à ce stade parce que dans le passé, la facture de compétence de ceux-là qui nous ont précédés était beaucoup plus reluisante que ceux-là de notre époque. Pourtant, par le tribunal de la raison, il n’y avait que trois ou quatre candidats à chaque élection. Maintenant, c’est le véritable rush car il y a des candidatures qui ne sont pas du tout des candidatures sérieuses. Par ailleurs, gouverner c’est prévoir et le contexte dans lequel nous sommes est le contexte d’un Etat importateur de pétrole et de producteur de pétrole exige de notre part à ce que nous nous préparions à toutes les éventualités. Comme on le dit, toutes les instabilités politiques de certains pays ou d’Afrique surtout découlent d’une élection. Donc, notre responsabilité aujourd’hui est de travailler à ce que ceux-là qui sont appelés à concourir au suffrage des Sénégalais, soient des candidats sérieux, qui jouissent d’une certaine légitimité. L’exemple que nous pouvons convoquer c’est celui des dernières élections locales où il y avait 47 listes. Le parrainage ne sort pas ex-nihilo. Ça sort d’une expérience qui a été vécue et qui a été déplorée par tous les Sénégalais. Dans notre ambition de prévenir de telles situations, nous avons convoqué le parrainage. Nous n’avons nullement l’intention d’éliminer Karim ou Khalifa ou un autre candidat.

La Cour de justice de la justice pense que les droits de Khalifa Sall ont été violés

Il faut retenir que je ne suis pas un spécialiste du droit. Pour ce qui est du cas Khalifa Sall, en tant que parlementaire, je pars du principe de cohérence. En tant que parlementaire qui vote des lois selon ma conscience et selon ma pertinence de ces dispositions, nous avons été appelés par la juridiction pour laquelle nous travaillons ou que nous donnons ces moyens pour pouvoir les appliquer, pour trouver les moyens de mettre en application une loi que nous avions votée et nous avions répondu favorablement. Si on n’avait pas procédé de cette manière, on aurait trahi le fondement de notre travail de parlementaire. Je veux parler de la levée de son immunité parlementaire. Concernant ce verdict rendu par la Cedeao, je n’ai pas encore possession dudit verdict. Un ami m’a dit à l’hémicycle qu’il ne faut pas que les gens aillent trop vite en besogne. Les gens ont mis l’accent sur les indemnités que l’Etat du Sénégal doit le verser, mais sur tous les autres points, ils ont été déboutés. Ce n’est pas encore clair à mon niveau, donc je ne peux pas me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas.

Cheikh Moussa SARR