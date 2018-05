Mame Mbaye Niang lui envoie un huissier, Idy demeure introuvable !

Le ministre du tourisme a envoyé une sommation interpellative au président de Rewmi Idrissa Seck., via son avocat, Selon Les Echos qui donne l’info, Mame Mbaye Niang l’a envoyé via son avocat Me Baboucar Cissé, qui a commis un huissier. Mais le journal croit savoir qu’il s’agit d’une mise en demeure avant poursuites. Seulement, l’huissier n’arrive pas à saisir le président de Rewmi, et pour cause. Idrissa Seck reste introuvable pour le moment.

Le directeur du Lamantin beach, qui aurait reçu une sommation du ministre du Tourisme dément un quelconque appel du ministre du tourisme.