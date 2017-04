Mame Mbaye Niang s’affale

Mame Mbaye Niang ! Sa proximité avec Macky Sall date de longtemps. Il a été au cœur du combat et est aujourd’hui auréolé d’une sinécure qui, hélas, le rend méconnaissable. Jeune, courageux et engagé, il n’en est pas moins désinvolte surtout dans ses sorties médiatiques incontrôlées qui sont un grenier de bourdes. Récemment, sur le plateau de la TFM, il s’est vu dépouillé par des questions devant lesquelles il s’affale et s’égare en réponses légères. Sur l’affaire Khalifa Sall, sur le clan perturbateur qui sème la pagaille à la COJER, sur la politique d’Emploi et sur le bilan de Macky Sall, il a commis l’immense erreur de parler alors qu’il aurait pu se taire à cause des gaffes et des réponses vaporeuses qu’il a servies.

Les sources se confirment finalement. Ses bourdes agacent et indisposent Macky Sall. De sa gaffe contre Aliou Sall à la gestion jugée calamiteuse des Vacances citoyennes, il ne cesse de commettre des bévues qui le discréditent auprès de l’opinion publique. Pourtant, c’est l’heure où tous les responsables APR, et particulièrement tous les Ministres, sont sommés de travailler à leur base pour ratisser large. Mais le problème de Mame Mbaye Niang est que nul ne lui connait une base politique comme ces autres nombreux jeunes responsables APR qui, non seulement disposent d’assise politique locale, mais ils sont aussi Maires de Commune.

Naturellement, si ces jeunes de la COJER se montrent peu respectueux à son égard, c’est qu’ils sont Maires et ont plus de légitimité que lui. Il lui est d’ailleurs imputé, à tort ou à raison, la responsabilité d’alimenter un schisme dans la COJER malgré les instructions de Macky qu’il défend à la va-vite en l’enfonçant. L’image d’un homme arrogant qui lui colle la peau est alors à annihiler avant qu’il ne soit tard ! Sous Macky, dans certaines situations, il ne faut même pas hésiter à mobiliser l’APRODAK pour se faire peau neuve.

Domou rewmi