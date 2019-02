Mame Mbaye Niang : «Toutes les forces additives à Idy ne dépassent pas 1% de l’électorat… »

Le ministre et responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mame Mbaye Niang qui démarre aujourd’hui sa campagne pour la réélection de Macky à Grand Médine, au meeting de Youssoupha Niang, est satisfait de la mobilisation mais aussi de la force de la jeunesse qui le suit. Le patron de « Sénégal2035 » estime que Dakar sera acquise à la cause de Macky Sall le soir du 24 Février 2019. Il a magnifié la présence des nouveaux entrants à ses côtés à savoir Banda Diop, maire de la Patte d’Oie, Malick Noël Seck de Moom Sa Rew, Victor Diouf du MEEL et autres responsables Khalifistes qui font confiance au président Macky Sall. Il est revenu sur l’impact de la coalition Idy2019 qu’il considère comme pas lourde, mais aussi a préféré ne pas répondre à Me Abdoulaye Wade.