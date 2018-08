Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop en mode recruteurs

Beaucoup de journalistes sont sur les tablettes de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop. Selon Libération qui donne l’information, les démissionnaires du Groupe Futurs Médias, dans la plus grande discrétion, sont en train de recruter à tout va des journalistes aussi bien à Gfm que dans les autres groupes de presse. Le journal indique que Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop vont lancer une télé, une radio, un journal papier et un site d’information générales. Tout est fin prêt et le nouveau groupe de presse a pour siège l’immeuble Jvc sis sur les deux voies de liberté V.