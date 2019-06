Man City offre 95 millions d’euros pour Koulibaly

Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester City serait prêt à mettre près de 100 millions d’euros sur la table pour Kalidou Koulibaly (Naples).

Naples est en ce moment au cœur de plusieurs rumeurs de transferts. Mais la piste la plus chaude se situe au niveau des départs, puisque Kalidou Koulibaly pourrait bien faire ses valises, en cas d’offre convaincante. Le Sénégalais est le roc de la défense napolitaine, et s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Les dirigeants du Napoli doivent notamment financer plusieurs arrivées, ce qui signifie que les négociations pour un départ de Koulibaly risquent d’être âpres. Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester City s’apprêterait à faire une offre de 95 millions d’euros pour s’offrir les services de Kalidou Koulibaly. Un montant qui pourrait plaire à Naples dans l’objectif de signer deux joueurs en retour : James Rodriguez et Kostas Manolas. Le Colombien pourrait arriver en prêt avec une option d’achat de 40 millions d’euros, et les napolitains seraient prêts à payer la clause libératoire du défenseur grec, estimée à 36 millions d’euros..