Manchester City se balade contre Crystal Palace et retrouve le podium

Manchester City a largement battu Crystal Palace (5-0) et retrouve le podium de Premier League. Les Citizens se rapprochent de la qualification pour la C1.

Après deux matches nuls consécutifs (0-0 contre MU puis 2-2 à Middlesbrough), Manchester City s’est repris samedi dans la course pour la qualification en Ligue des champions avec une large victoire (5-0) face à Crystal Palace. Les hommes de Pep Guardiola ont ouvert le score avec leur but le plus rapide de la saison en Premier League signé David Silva (2e). Après 20 premières minutes de totale domination des Citizens, le match s’est soudainement ouvert avec des aller-retour entre les deux surfaces, typique du Championnat anglais : en l’espace de trois minutes, Crystal Palace a eu deux occasions de revenir à hauteur par Wilfried Zaha (34e) et Christian Benteke (36e) et City a failli doubler son avance sur un tir de Leroy Sané repoussé par Wayne Hennessy (35e).

Mais au retour des vestiaires, les Sky Blues ont repris leur emprise sur le match et fait craquer une défense de Palace composée de quatre latéraux en raison des blessures. Vincent Kompany a trouvé la lucarne d’Hennessey (49e), Kevin de Bruyne a enfin marqué (59e) après avoir trouvé la transversale sur coup franc direct (53e), Raheem Sterling a fait mouche sur une remise de Pablo Zabaleta (82e) et Nicolas Otamendi a parachevé la plus large victoire des siens cette saison en Premier League de la tête sur coup franc indirect (90e+3). En plus de son but, De Bruyne a donné deux passes décisives, portant son total à 15 en Championnat.