Mandat d’arrêt contre Luc Nicolai- Le Combat de lutte Balla Gaye2/Gris Bordeaux menacé

REWMI.COM- Le Combat de lutte devant opposer Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux semble menacé au vu des dernières nouvelles concernant le promoteur de l’événement Luc Nicolai. L’initiateur de cette affiche prévue le 1 janvier 2018 vient d’être condamné, par la cour d’appel de Saint Louis, ce mardi 24 octobre à 5 ans de prison dont 1 an avec sursis. Il est poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds. Il doit payer 300 millions de dommages et intérêts à Bertrand Touly, le propriétaire du Lamantin Beach. Un mandat d’arrêt a été décerné contre lui. Cette nouvelle arrive à seulement quelques semaines du combat tant attendu. Balla Gaye2 et Gris Bordeaux sont en pleine préparation. Espérons que les amateurs de lutte pourront compter sur une structure « Luc Nicolai and co » bien organisée pour poursuivre le travail déjà entamé par son chef si celui-ci arrivait à se retrouver en prison.