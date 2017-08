Mandina Mancagne : Le jour où 23 Diambars ont été tués

Mardi 19 août 1997. Une date maudite pour l’armée sénégalaise. Vingt-trois Diambars, des éléments des forces spéciales, sont tués à Mandina Mancagne, près de Ziguinchor, dans une embuscade tendue par des éléments supposés appartenir au Mfdc. Vingt ans après, malgré les pas vers la paix, le village porte encore les cicatrices de cette plaie de son histoire.

« Ce jour-là, personne n’a passé la nuit à Mandina Mancagne, rembobine M. Diallo, témoin des faits, alors qu’il était âgé de 18 ans. Certains ont rallié Ziguinchor et d’autres ont tout simplement franchi la frontière pour aller se réfugier dans les villages guinéens qui se trouvent à moins de dix kilomètres de chez nous. »

A.M, lui, avait 15 ans. Il se souvient : « Le village a été pris d’assaut par les militaires en colère, qui avaient fouillé les coins et recoins de notre village à la recherche des malfaiteurs. D’ailleurs, ne pouvant plus vivre cette situation, beaucoup de nos parents ont préféré s’exiler, laissant derrière eux champs et vergers. »

Le plus dur dans ce triste épisode pour Mandina Mancagne, c’est Philippe Mancabou, trouvé dans son champ, qui le raconte. Agent des Eaux et Forêts à la retraite, il regrette : « Notre village est victime de cet événement malheureux. On n’a pas d’électricité, alors que nous nous trouvons à cinq kilomètres de Ziguinchor. Les infrastructures sanitaires et l’eau, on n’en parle pas. Les femmes rencontrent d’énormes difficultés pour s’approvisionner en eau potable et faire correctement leurs visites prénatales. »